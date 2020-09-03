Еще одну школу в Екатеринбурге перевели на дистант из-за COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учебный год только начался, а в Екатеринбурге уже закрыли на карантин сразу две школы - №148 и №179. Последнее образовательное учреждение переведено на дистанционный режим еще с 31 августа, сообщает региональный Роспотребнадзор.

- По данным на 3 сентября в четырех школах Свердловской области (№16, 120, 148 и 179) выявлены случаи подозрений на коронавирус, - отметили в пресс-службе ведомства. – В школах №16 и №120 введены ограничительные меры в отношении отдельных классов.

За ситуацией в этих школах лично следит руководитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских. Напомним, в этом году во всех учебных заведениях области введены специальные меры санбезопасности как для сотрудников, так и для учеников: за каждым классом закреплен определенный кабинет, у всех на входе в школу измеряют температуру.