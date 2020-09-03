На Среднем Урале из-за непогоды несколько поселков остались без электричества

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Накануне, 2 сентября, спасатели МЧС предупреждали о сильных дождях с грозой и ветрах до 20 м/сек. Их беспокойства оправдались. Максимальные порывы ветра были зарегистрированы в Екатеринбурге, Невьянском ГО и в Богдановиче. В двух поселках отключилось электричество – в селах Байны и Коменки. Аварийные бригады оперативно устранили отключения.

- Из-за сильного ветра в Екатеринбурге были зарегистрировано 25 случаев падения деревьев, повреждены 11 автомобилей и опрокинуты две автобусные остановки, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Поступила информация об одной женщине, пострадавшей в результате падения столба связи. Ее госпитализировали в больницу.

Последствия непогоды уже устранены. Сегодня, 3 сентября, сильных ветров и дождей с грозой не ожидается.