С бассейном и картодромом: опубликованы эскизы набережной Тагильского пруда

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Проектная документация по благоустройству набережной «Тагильская лагуна» направлена на государственную экспертизу. Ее результаты будут известны уже в этом месяце. Участок расположен в центральной части города и включает в себя территорию Дворца детского и юношеского творчества.

- Проектом предусмотрено укрепление береговой полосы, строительство террасы двух уровней, - рассказал заместитель директора МБУ «Тагилгражданпроект» Борис Рыбалко. – За счет сложного рельефа и живописных спусков к береговой линии, аллеи и дорожки планируется выполнить в разных уровнях.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

На набережной будут расположены несколько смотровых площадок, тематических игровых зон, комплекс для скейтбординга и картодром протяженностью 300 метров. Для начинающих конструкторов и техников предусмотрены площадки для запуска радиоуправляемых моделей самолетов, ракет, а также бассейн для испытаний радиоуправляемых моделей судов.

По словам пресс-службы администрации Нижнего Тагила, протяженность набережной – 248 квадратных метров, общая площадь – больше 60 тысяч «квадратов».