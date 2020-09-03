В Екатеринбурге снова разрешили проводить ярмарки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге снова разрешили проводить ярмарки под открытым небом. Соответствующее распоряжение дал глава города Александр Высокинский. И ближайшая уже пройдет в эти выходные, 5 и 6 сентября, на площади 1905 года.

Как всегда, гостям будут предлагать сельхозпродукцию и продовольственные товары от производителей со всего Уральского региона. А также угощать пекарским хлебом, блинчиками и пирогами. Если вы ценитель народного творчества, на ярмарке можно будет приобрести сувениры из дерева и камня, кожи и замши, яркие платки и шарфы, а также вязаные вещи.

По словам пресс-службы мэрии Екатеринбурга, парковку, как обычно, закроют – с 23:00 11 сентября до 21:00 13 сентября. Сама ярмарка будет проходить каждые выходные вплоть до середины ноября с 08:00 до 18:00.