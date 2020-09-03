Станция метро «Уральская» в Екатеринбурге оказалась самой неуютной для туристов

Сейчас станция метро "Уральская" выглядит так Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru решил составить рейтинг самых неуютных и уродливых станций метро в стране. За основу брались ответы пользователей соцсетей. Оказалось, что Екатеринбург тоже попал в этот «антирейтинг».

- Для половины россиян самой неудобной, некрасивой станцией метро является «Выхино» в Москве. Другие туристы (16,84%) считают, что не комфортно ездить на станции «Козья Слобода» в Казани, - рассказали в пресс-службе сервиса.

На третьем месте оказалась станция «Двигатель Революции» в Нижнем Новгороде: 12,1%. Кроме того, в рейтинге оказались станции «Девяткино» в Санкт-Петербурге, «Победа» в Самаре, «Маршала Покрышкина» в Новосибирске и «Уральская» в Екатеринбурге.

Кстати, вчера мы публиковали текст, в котором показывали и рассказывали, какими могли бы быть станции метро Екатеринбурга сейчас, если бы в 1980-х годах их не решили «упростить».