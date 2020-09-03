В Екатеринбурге из-за коронавируса сократилось число хостелов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса значительно сократилось число хостелов – из 80-ти остались работать только 50-52. Об этом во время пресс-конференции рассказал глава Ассоциации малых гостиниц и хостелов Владимир Окуньков.

По его словам, в июне, когда постепенно начали сниматься ограничительные меры в Свердловской области, часть хостелов открылась, но затем закрылась снова – на них не было спроса. Другая же часть уменьшила персонал.

Ситуация с гостиницами в Екатеринбурге тоже делает оставлять лучшего – в августе, согласно данным исследовательской компании Smith Travel Research, их загрузка составила всего 43-45%. Тогда как за аналогичный период прошлого года цифры достигали 70%.