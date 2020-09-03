Настоящая осень: конец недели в Екатеринбурге будет прохладным и солнечным

Погода в Екатеринбурге на конец недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области, как будто по часам, наступила привычная осень – прохладная, пасмурная и дождливая. А еще очень ветреная. Но спешим вас обрадовать – конец недели в Екатеринбурге обещает быть солнечным и ясным. Рассказываем подробнее прогноз синоптиков Уралгидрометцентра.

В четверг, 3 сентября, ожидается переменная облачность и без осадков. Столбики термометра поднимутся до +13…+15. Ветер северный 5-10 м/сек, с порывами до 13 м/сек.

В пятницу, 4 сентября, будет все также переменно облачно и без осадков. Температура останется на прежнем уровне – до +15. Ветер северо-западный 5-10 м/сек.

В субботу, 5 сентября, чуть-чуть потеплеет – до +17. Ветер северо-западный 3-8 м/сек.

В воскресенье, 6 сентября, будет ясно и солнечно. Воздух днем прогреется до +19. Ветер северный 5-10 м/сек, с порывами до 13 м/сек.