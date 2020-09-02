Перевозки пассажиров на СвЖД в августе снизились на 21%

В пригородном сообщении отправлено 1,9 миллионов пассажиров Фото: Алексей БУЛАТОВ

По оперативным данным, в августе 2020 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 2,4 млн пассажиров, что на 21,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 1,9 млн пассажиров (-15,3%), в дальнем следовании – 0,5 млн (-38,3%). Пассажирооборот в августе 2020 года составил 623 млн пасс-км, что на 41,8% меньше августа 2019 года.

За восемь месяцев (январь-август) 2020 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 15,6 млн пассажиров, что на 25,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 12,1 млн пассажиров (-21,2%), в дальнем следовании – 3,5 млн (-38,6%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2020 года снизился на 37,5% и составил 4 млрд пасс-км.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД» в августе 2020 года, по оперативным данным, перевезено 86,8 млн пассажиров, что на 19,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 77,5 млн пассажиров (-17,9%), в дальнем следовании – 9,3 млн (-33,4%). Пассажирооборот в августе 2020 года составил 10,5 млрд пасс-км, что на 39,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Всего за январь-август 2020 года перевезено 543,7 млн пассажиров (-31,3% к январю-августу 2019 года), из них в дальнем следовании – 45,7 млн пассажиров (-43,2%), в пригородном сообщении – 498 млн (-30%). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2020 года снизился на 43,6% к уровню прошлого года и составил 52,2 млрд пасс-км.