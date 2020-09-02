В Екатеринбурге определились, в каком формате пройдет форум 100+

В этом году иностранные спикеры не приедут на форум Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге определились, в каком формате пройдет VII Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild. На заседании регионального оркомитета решили, что в этом году часть мероприятия пройдет в онлайн режиме. С датами тоже определились - форум 100+ решено провести с 20 по 22 октября. Основой темой форума в этом году станет «Осознанное строительство».

- Это не только проектирование и строительство объектов. Это простота и прозрачность процессов на протяжении всего строительного цикла, применение «умных» технологий, создание комфортной и безопасной среды, социальная и экологическая ответственность при реализации строительных проектов, - рассказал глава региона Евгений Куйвашев.

Из-за коронавируса сократилось не только количество офлайн мероприятий, но и количество участников форума. По словам члена Совета Федерации и заместителя председателя оргкомитета Аркадия Чернецкого, некоторые компании, в прошлые годы, активно участвовавшие в выставках, в этом году отказываются от участия из-за сокращения бюджетов или перехода на удаленный режим работы. По разным причинам не приедут и иностранные спикеры – они будут выступать онлайн. В связи с этим вместо двух павильонов МВЦ «Екатеринбург-Экспо», как планировалось ранее, выставка состоится в одном.

- В деловой программе 100+ в этом году предусмотрено 87 секций. Выступят 320 спикеров, среди которых 23 иностранных, - рассказала исполнительный директор АСРО «Гильдия строителей Урала», ответственный секретарь оргкомитета Вера Белоус. - Несмотря на ситуацию с коронавирусом, на мероприятие уже зарегистрировались 14 делегаций из субъектов России, в том числе семь министров строительства и четыре заместителя министров строительства, а также четыре делегации из российских городов

Евгений Куйвашев и Аркадий Чернецкий подчеркнули, что корректировка концепции проведения форума и выставки распространяется на 2020 год. Предполагается, что уже в следующем году 100+ вернется в привычный режим работы.