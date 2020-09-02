Отвлекся на сына: в Екатеринбурге водитель «Mersedes» влетел в «Kia Rio», остановившуюся на светофоре

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге сегодня днем напротив дома № 14 по улице Краснолесья водитель «Mersedes» влетел в «Kia Rio», остановившуюся на светофоре. 37-летний мужчина рассказал сотрудникам ГИБДД, что отвлекся на сына, который находился на заднем сиденье автомобиля. Во второй иномарке, в которую врезался мужчина, тоже находились дети - мальчики двух и пяти лет.

- По предварительной информации, водитель автомобиля «Mersedes», двигаясь по улице Краснолесья со стороны улицы Чкалова, допустил столкновение со стоящей впереди автомашиной «Kia Rio», за рулем которой находилась 37-летняя женщина. В момент инцидента она остановилась перед регулируемым пешеходным переходом в ожидании разрешающего сигнала светофора, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Детей - пассажиров «Kia Rio» госпитализировали в больницу для обследования. У старшего медики констатировали ушибы головы, младший – не пострадал. Мальчики перевозились в детских удерживающих устройствах, благодаря чему тяжелых травм не получили.