«Через интернет и дистант можно делать все, что угодно»: в Екатеринбурге директор академии гослужбы провел открытую лекцию для первокурсников

Доктор экономических наук обратил внимание студентов на несколько важных аспектов. Фото: пресс-служба РАНХиГС

В Екатеринбурге 2 сентября состоялась встреча директора Уральского института управления, доктора экономических наук Руслана Долженко с первокурсниками, которые поступили на очное отделение. Встреча прошла в формате открытой лекции.

Стоит отметить, что фактически РАНХиГС является самым большим ВУЗом страны, а также национальной школой управления.

- Текущее правительство в большей части состоит из людей, которые закончили РАНХиГС, - уточнил Руслан Долженко.

В ходе своего выступления он отметил, что мир меняется очень быстро.

- Кто бы знал, что мы будем сидеть в масках? А тот факт, что обучение будет проводиться дистанционно? Система образования меняется и не в сторону себя, а в сторону трансформации абитуриентов, рынка, региона. РАНХиГС, и мы тоже трансформируемся, - отметил директор Уральского института управления.

Доктор экономических наук обратил внимание на несколько важных аспектов.

Студенты соблюдали меры предосторожности и надели маски. Фото: пресс-служба РАНХиГС

Например, что в последнее время экономика и общество активно цифровизируются, а промышленность – автоматизируется. В будущем появится множество новых профессий,

- За последние несколько месяцев миллиарды людей узнали, что через «цифру», интернет и дистант можно делать все, что угодно, - подметил Руслан Долженко.

Кроме того, в плане демографии также заметны сильные изменения.

- К 2030-му году средняя продолжительность жизни по национальным целям составит 78 лет, нынешнее поколение преодолеет отметку в 90 лет. Самые лучшие инвестиции в длительность продолжительности жизни это те, которые реализуются в молодости, - отметил директор вуза.

Несколько лет у РАНХиГС наметилась тенденция по стандартизации учебных планов во всех филиалах вуза. Это означает, что рано или поздно любой студент, пожелавший сменить место проживания, сможет легко перейти из одного института в другой.

- Мы объединяем профессионалов, создающих будущее нашей страны. Личность это всегда вызов и преодоление. Личность это всегда сложно, вопреки. Но это всегда ради той цели, которая находится за твоими пределами, - подытожил Руслан Алексеевич.