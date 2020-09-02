Мужчина из Екатеринбурга отправился в Башкирию и утонул

Тело мужчины обнаружили в тот же вечер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 1 сентября рядом с селом Алегазово Мечетлинского района Башкирии в реке Ай утонул мужчина. После того, как тело погибшего извлекли водолазы, выяснилось, что им оказался 58-летний житель Екатеринбурга. Об этом «КП-Уфа» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Погибший мужчина трудился стропальщиком в одной из строительных фирм. Сейчас тело находится на судебно-медицинской экспертизе, после чего будет передано родственникам.

По всей видимости, на выходные житель Екатеринбурга приехал отдохнуть в Башкирию.