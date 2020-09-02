В Свердловскую область придут заморозки

Местами ночью в регионе будет минусовая температура Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с завтрашнего дня значительно похолодает. По прогнозам синоптиков Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами завтра, 3 сентября ночью температура может опуститься до -1, а послезавтра до -2.

Также в четверг, 3 сентября в ночное время обещают местами небольшие дожди и переменную облачность. Днем от +10 до +15. Порывы ветра будут достигать 15 м/с.

В пятницу, 4 сентября ночью в горах и низинах обещают заморозки до -2. Днем температура воздуха прогреется до +11…+16. В регионе будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер уже не такой сильный, как сегодня и завтра - от 3 до 8 м/с.

Напомним, что сегодня действуют штормовое предупреждение. Спасатели МЧС предупреждали уральцев, что 2 сентября местами ожидаются сильные дожди, грозы с порывами ветра до20 м/с.