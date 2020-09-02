На Урале подключили сервер, благодаря которому выросло качество облачного гейминга

Фото: предоставлено "Ростелеком"

Хорошая новость для любителей онлайн-игр. «Ростелеком» и GFN.RU запустили облачные игры на базе технологий NVIDIA для жителей Свердловской области.

Облачные технологии позволяют превратить практически любое устройство в мощный игровой компьютер. Все благодаря тому, что игра идет на удаленных серверах в дата-центре Екатеринбурга, а игроку передается только видеопоток. Под одним аккаунтом можно играть на разных устройствах, например дома на стационарном компьютере, на даче — на ноутбуке, смартфоне (с операционной системой Android) или телевизоре (с ОТТ-приставкой Wink+).

Фото: предоставлено "Ростелеком"

- Геймеры особо требовательна к скорости и качеству интернета, они первыми стремятся испытать все новинки. Благодаря этой услуге любой компьютер можно превратить в мощную игровую машину, — говорит Сергей Шишмарев, директор по работе с массовым сегментом «Ростелекома» на Урале.

В России с каждым днем все больше людей узнает, что такое облачный гейминг и пробует с его помощью запускать технологически требовательные игры на своих устройствах.