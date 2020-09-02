Шестидневка сохраняется: как работают свердловские школы с 1 сентября

Юрий Биктуганов рассказал о процессе обучения с 1 сентября
Фото: Алексей БУЛАТОВ
1 сентября 2020 года стартовал новый учебный год, который пройдет в обычном режиме. Правда определенные меры безопасности придется соблюдать. Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов ответил на несколько актуальных вопросом по организации процесса обучения в эфире телеканала ОТВ.
- Если опоздал в школу, пустят ли на урок?
- Да. Измерят температуру и пустят в класс.
- Как организовано питание в школах Екатеринбурга и Свердловской области во время пандемии?
- Классы будут кушать раздельно, кто-то во время уроков будут организованно посещать столовую, кто-то на переменах. Главное – развести потоки.
- Обязаны ли дети и учителя носить маски в школах?
- Нет. По существующим требованиям, не обязаны. Защитные маски должны быть у работников пищеблока и технических сотрудников.
- Могут ли работать преподаватели старше 65 лет?
- Они по Указу губернатора Свердловской области продолжают находиться на самоизоляции. Но по договоренности с руководством образовательного учреждения, сотрудник может работать очно.
- Какой график обучения в этом году?
- Там, где ученики посещали школу шесть дней, продолжат учиться в таком режиме. Шестидневный график обучения сохраняется.