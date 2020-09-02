Шестидневка сохраняется: как работают свердловские школы с 1 сентября

Юрий Биктуганов рассказал о процессе обучения с 1 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 сентября 2020 года стартовал новый учебный год, который пройдет в обычном режиме. Правда определенные меры безопасности придется соблюдать. Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов ответил на несколько актуальных вопросом по организации процесса обучения в эфире телеканала ОТВ.

- Если опоздал в школу, пустят ли на урок?

- Да. Измерят температуру и пустят в класс.

- Как организовано питание в школах Екатеринбурга и Свердловской области во время пандемии?

- Классы будут кушать раздельно, кто-то во время уроков будут организованно посещать столовую, кто-то на переменах. Главное – развести потоки.

- Обязаны ли дети и учителя носить маски в школах?

- Нет. По существующим требованиям, не обязаны. Защитные маски должны быть у работников пищеблока и технических сотрудников.

- Могут ли работать преподаватели старше 65 лет?

- Они по Указу губернатора Свердловской области продолжают находиться на самоизоляции. Но по договоренности с руководством образовательного учреждения, сотрудник может работать очно.

- Какой график обучения в этом году?

- Там, где ученики посещали школу шесть дней, продолжат учиться в таком режиме. Шестидневный график обучения сохраняется.