Гарантиями УБРиР на 1 миллиард рублей обеспечены крупные проекты Acons Group в Москве и Прикамье

УБРиР установил лимит по банковским гарантиям в пользу Acons Group Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) установил лимит по банковским гарантиям в пользу Acons Group (ООО «Альфа Строй») более чем на 1 млрд рублей.

«УБРиР сотрудничает с Acons Group уже более 9 лет, и за весь период сотрудничества компания проявила себя как добросовестный заемщик и деловой партнер. Компания реализует значимые инфраструктурные объекты как внутри, так и за пределами страны. Где УБРиР, в свою очередь, выступает гарантом того, что все обязательства девелопера будут выполнены в полной мере и в соответствующие сроки», - отметила директор по работе с крупным бизнесом УБРиР Татьяна Левченко.

«Мы ценим сотрудничество с УБРиР и видим в Банке надежного финансового партнера, который позволяет нам уверенно заходить в масштабные проекты и не бояться глобальных целей», - уточнил генеральный директор ООО «Альфа Строй» (Acons Group) Евгений Кабанов.

Банковскими гарантиями УБРиР обеспечено исполнение гарантийных обязательств Acons Group по контракту в пользу бенефициара: АО «Международный аэропорт «Пермь». Напомним, Acons Group выступало одним из главных подрядчиков строительства аэропорта в Прикамье, которое велось с 2015 по 2017 год. Кроме того, в рамках лимита банковскими гарантиями были обеспечены обязательства Acons Group перед АО СЗ «Мосстройснаб» по строительству микрорайона «Домашний» на юго-востоке Москвы, где Acons Group выступает в качестве генерального подрядчика. Общая площадь застройки составляет 27 Га. Проект создается в соответствии с мировыми трендами и высокими стандартами качества строительства.