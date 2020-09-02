Без шеста, но умело: 130-килограммовая пышка поразила блогеров жарким стриптизом

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Поздравить лучшего друга стриптизом – дело житейское. Но что если вместо привычной длинноногой девушки позвать обладательницу пышных форм? Вот также и подумал блогер из Екатеринбурга Михаил Жуков, когда придумывал подарок на 19-летие друга.

Воплотить в идею задумку ему помогла знаменитая уральская пышка Маруся Маковка (Мария Благодатная). Сейчас она весит около 130-килограммов. Признается, спрос на стриптиз всегда высокий. Неспроста она его уже 15 лет танцует. Поэтому и не удивительно, что именинник и его друзья остались в восторге от программы Маруси.

- Изначально этот «заказ» должна была выполнить моя знакомая из другой шоу-программы. Но она сейчас не в городе и передала его мне. Но она и не смогла бы его исполнить как я, - объяснила «КП» Маруся Маковка.

Напомним, что в начале года Маруся вышла замуж. С датой бракосочетания ей повезло – 02.02.2020.