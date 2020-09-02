180 километров за 10 дней: на Среднем Урале пройдет Симеоновский крестный ход

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Свердловской области 15 сентября начнется ежегодный Семионовский крестный ход при поддержке Фонда святой Екатерины и по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Он пройдет уже в 11 раз.

Участникам предстоит пройти 180 километров за 10 дней по Старо-Верхотурскому тракту – от Алапаевска до Верхотурья через села Рычково, Махнева и Меркушино.

- В духовную столицу Урала крестоходцы придут к празднику перенесения мощей святого Симеона Верхотурского, отмечаемому 25 сентября, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

«Симеонова тропа» - туристско-паломнический маршрут по Среднему Уралу. Ее протяженность – порядка 40 километров.