Кого в Екатеринбурге будут прививать от гриппа в первую очередь: отвечает глава Горздрава

В столицу Урала завели 340,5 тысяч доз Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург 25 августа поступила первая партия вакцины против гриппа – в количестве 340,5 тысяч доз. Вакцину уже раздали в медучреждения области. Как рассказал начальник Горздрава Денис Демидов, для вакцинации были созданы.

- Кроме того, сформированы 70 прививочных бригад для вакцинации населения в образовательных учреждениях, на предприятиях и в ТЦ, - рассказал Демидов. – Уже с 26 августа можно привиться в поликлиниках по месту жительства, в образовательных учреждениях и по месту работы при обращении руководителей предприятий в территориальные поликлиники по месту нахождения организации.

В первую очередь прививать будут наиболее уязвимые категории граждан: детям с 6 месяцев до трех лет, детям с 3 до 6 лет, учащимся 1-11 классов, студентам, работникам медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы, лицам старше 60 лет, лицам с хроническими заболеваниями, беременным и призывникам.