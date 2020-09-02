Аварию пытались скрыть: на Урале на мотовездеходе разбился подросток

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В последний день лета, 31 августа, в Сысертском районе Свердловской области произошло серьезное ДТП, в котором пострадал 16-летний подросток. Вот только о самой аварии стало известно лишь накануне, 1 сентября, когда информация поступила в полицию из больницы.

Все произошло около 19:00. 57-летний водитель мотовездехода во время движения задним ходом не справился с управлением и вылетел в кювет. Транспорт перевернулся. В результате ДТП серьезные травмы получил пассажир, 16-летний парень. У него диагностировали: закрытую травму живота с множественными разрывами, перелом ребер и осложненный пневмоторекс. В тяжелом состоянии подростка госпитализировали в ДГКБ №9 Екатеринбурга.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- О происшествии стало известно только вчера. Изначально участники инцидента хотели скрыть ДТП, сообщив врачам, что травмы получены подростком в результате падения с велосипеда, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Водитель мотовездехода, который устроил аварию, является собственником транспорта с необходимой категорией ВУ. Ни у него, ни у пассажира шлема не было, ремнями безопасности они пристегнуты не были. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.