Новые пассажирские вагоны начали курсировать в составе пригородных поездов по маршруту Екатеринбург – Верхний Уфалей

Фото: предоставлено ОАО «РЖД»

С 1 сентября в составе пригородных поездов по маршруту Екатеринбург – Верхний Уфалей начали курсировать новые пассажирские вагоны. Четыре комфортабельных вагона поступили на Свердловскую железную дорогу по инвестиционной программе ОАО «РЖД».

Подвижной состав произведен на Тверском вагоностроительном заводе в соответствии с современными требованиями безопасности и комфорта. Вагоны оснащены кондиционерами, экологически чистыми туалетными комплексами, системами обеззараживания воды и воздуха, камерами видеонаблюдения, пожарной сигнализацией и электронными табло. Для зарядки мобильных устройств пассажиры могут воспользоваться розетками или USB-разъемами.

Фото: предоставлено ОАО «РЖД»

Оформить проездные документы на пригородные поезда можно в пригородных кассах, в терминалах самообслуживания, а также с помощью мобильных приложений «РЖД Пассажирам» и «Пригород». Продажа билетов начинается за 10 суток. Напомним, стоимость проезда по маршруту Екатеринбург – Верхний Уфалей по полному тарифу составляет 185,4 рубля. Также действуют все виды льгот, установленные законодательством для проезда в железнодорожном пригородном сообщении.

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Пригородные поезда по маршруту Екатеринбург – Верхний Уфалей курсируют ежедневно: отправление из Екатеринбурга в 10:03 и в 17:57 (здесь и далее время местное), из Верхнего Уфалея – в 06:06 и в 14:25. Каждый день этими поездами пользуются свыше 1200 пассажиров. Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания».