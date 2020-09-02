В администрации Екатеринбурга появится институт наставничества

Опытные чиновники будут учить более молодых и неопытных, как вести дела Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Екатеринбурга появятся специальные люди, которые будут наставлять новых чиновников. Для этого даже создадут специальный институт наставничества. Согласно официальному постановлению, опубликованному на портале мэрии, он нужен для того, чтобы развивать профессиональные качества для «новичков».

Как сообщается в документах, в функции наставника входит: «информирование по вопросам, связанным с исполнением им должностных обязанностей, передача накопленного опыта, профессионального мастерства, демонстрация и разъяснение рациональных методов исполнения должностных обязанностей».

Кроме того, наставник должен лично контролировать все, что делает начинающий чиновник – проверять его задания, поручения, а также подготовленные им документы. Обучение продлится два месяца. После этого наставник должен будет предоставить отзыв.