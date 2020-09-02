На Урале молодую мать уволили из-за того, что она ушла в декретный отпуск

На Урале молодую мать оставили без работы из-за того, что она ушла в декретный отпуск Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуральске, что в Свердловской области, прокуратура решила проверить соблюдение трудового законодательства на предприятии «Комбинат общественного питания». Причиной послужило обращение молодой женщины, матери, которую оттуда уволили.

Выяснилось, что в мае этого года ей предоставили декретный отпуск, а позже, в июле 2020 года, предприятие трудовой договор с женщиной расторгло. Причем она написала заявление на увольнение по собственному желанию под воздействием директора.

- Указанный факт нашел свое подтверждение в ходе проведения проверки в организации, в частности при проведении опроса заявителя, директора, сотрудников комбината, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Таким образом, увольнение заявительницы, находящейся в отпуске, незаконно и противоречит положениям Трудового кодекса РФ.

После проверки прокурор директору предприятия внесла представление с требованием устранить все нарушения. И только после этого молодой матери вернули работу, ей также предоставили декретный отпуск.