Владимир Путин направил соболезнования родным писателя Крапивина

Владислав Петрович скончался в реанимации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным писателя Владислава Крапивина. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

- Его книги поднимали важные жизненные темы, помогали юным читателям ценить настоящую дружбу, добиваться намеченных целей, пробуждали интерес к новым знаниям. Светлая память о Владиславе Петровиче Крапивине навсегда сохранится в сердцах его близких, родных, коллег и, конечно, многочисленных почитателей его большого, самобытного таланта, - сообщил глава государства.

Владислав Крапивин скончался в Екатеринбурге на 82-м году жизни. Отпевание пройдет 3 сентября в 13:00 в Храме-на-Крови. Похоронят писателя на Широкореченском кладбище.

- Официальная причина смерти – сепсис, - уточняет невестка писателя Лариса Крапивина. - Но если это действительно так, то значит это результат осложнений после выписки из больницы № 40. Мое мнение – никакого COVID-19 у него не было!

По словам близких, он был крещеным человеком и семья хотела провести отпевание в небольшой церкви. Однако проститься с командором захотел весь Екатеринбург. Решили приехать проводить его в последний путь и поклонники его творчества со всей страны. Поэтому было решено проводить отпевание в Храме-на-Крови.