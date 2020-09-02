На Среднем Урале от коронавируса погибли еще шесть человек

В регионе с начала пандемии 460 смертей от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки от коронавируса погибли еще шесть человек. Всего с начала пандемии в регионе 460 смертей. Согласно сегодняшней сводке, а регионе зафиксировали еще 115 новых заболевших. Больше всего – в Екатеринбурге (+49).

Общее число подтвержденных в регионе случаев – 25547.

- Состояние 83 госпитализированных оценивается как тяжелое, 75 из них находится в реанимации, в том числе 39 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 261. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Но есть и хорошие новости: за все время пандемии уральским медикам удалось вылечить 20072 человека. Только за сутки из больниц выписали 50 пациентов.