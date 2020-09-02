На Урале ищут 193 человек, которые не сдали тест на коронавирус после возвращения из-за рубежа

Всего за летний сезон за границей побывали 2 739 свердловчан, из них – 11 заболели коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники свердловского управления Роспотребнадзора ведут поиски 193 человек, которые вернулись из-за границы и не сдали тест на коронавирус. Сообщается, что на 18 уральцев уже составлены протоколы за за непредоставление информации о своем COVID-статусе.

- Материалы переданы в суды, виновным грозит наложение штрафа в размере от 15 до 40 тысяч рублей, - отмечают в управлении.

Всего за летний сезон за границей побывали 2 739 свердловчан, из них – 11 заболели коронавирусом.