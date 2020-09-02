Чтобы быстрее выздоравливали: в Екатеринбурге для пациентов СОКБ №1 нарисовали кувшинки и рыб

Фото: представлено фестивалем "Стенограффия"

В Екатеринбурге, на территории Свердловской областной клинической больницы №1, на складском помещении появились кувшинки. Арт-объект, который так и называется, создала местная команда MES CREW. Художники специально для пациентов больницы разрисовали будку яркими речными мотивами в рамках проекта «Вид из окна».

- С 2016 года художники преображают стены, которые видно из окон больниц, детских домов и других социальных учреждений, где люди отрезаны от внешнего мира, - рассказали в пресс-службе фестиваля «Стенограффия». – В этом году уличные авторы подарили приятный вид пациентам из разных отделений СОКБ №1: аллергологии и иммунологии, эндокринологии, гематологии и нефрологии.

Фото: представлено фестивалем "Стенограффия"

На арт-объекте можно разглядеть водные потоки разных цветов, водоросли и даже рыб. Цветовая гамма, которую выбрали художники, не случайна – так авторы попытались «слить» будку с природой.

- Получился яркий водный узор, который хорошо виден издалека среди серых стен больницы, и, надеюсь, будет радовать как медиков, так и пациентов, - рассказал Олег Павлов, член команды MES CREW.

Фото: представлено фестивалем "Стенограффия"

Фото: представлено фестивалем "Стенограффия"

Над арт-объектом трудились всю неделю: сначала волонтеры подготавливали поверхность будки, отремонтировали ее, после чего художники нанесли разметку и за несколько дней заполнили рисунок цветом.