ВТБ Мои Инвестиции стали доступны пользователям смартфонов HUAWEI и HONOR

Фото: предоставлено ВТБ

Мобильная платформа для инвестиций ВТБ Мои Инвестиции теперь доступна в официальном магазине приложений AppGallery всем владельцам смартфонов HUAWEI и HONOR. Приложение заменяет собой профессиональный торговый терминал и дает доступ к 33 биржам по всему миру, а также предоставляет качественную аналитику по рынку и отдельным инструментам и инвестиционные идеи. С его помощью можно покупать и продавать ценные бумаги, валюту, фонды и более 10000 инструментов, совершать OTC сделки, видеть финансовый результат каждой операции и всего портфеля, отслеживать изменения котировок биржевых инструментов.

В приложение интегрирован бесплатный сервис – первый официально аккредитованный робосоветник в России. Он поможет определить риск-профиль клиента и собрать подходящий ему инвестиционный портфель, а далее будет его отслеживать и выдавать рекомендации в случае необходимости ребалансировки. Для удобства пользователей в приложении есть виртуальные помощники, разработанные на базе искусственного интеллекта, которые ответят на возникающие вопросы и сделают навигацию по инвестплатформе легче.

«Цель ВТБ Капитал Инвестиции сделать инвестиции доступными всем. Наша мобильная платформа – это универсальное решение, которое позволяет просто и удобно сформировать инвестиционный портфель и управлять им, покупать ценные бумаги по всему миру, знакомиться с аналитикой и взглядом профессионалов на рынки. И мы стараемся, чтобы доступ к приложению был у всех, поэтому рады тому, что теперь приложением смогут пользоваться и обладатели HUAWEI и HONOR. Мы рассчитываем, что в будущем инвестиции станут неотъемлемой частью сбережений каждой семьи», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.

«Начиная работу с такой крупной компанией как ВТБ, для нас важно выстраивать стратегическое партнерство по всем направления бизнеса. Мы рады, что теперь широкий функционал приложения ВТБ Мои Инвестиции стал доступен нашим пользователям в AppGallery. Мы продолжим пополнять нашу экосистему такими удобными и высокотехнологическими решениями в будущем», – прокомментировал Михаил Комков, вице-президент экосистемы Huawei и Honor.

ВТБ Мои Инвестиции два года подряд признается лучшим инвестиционным приложением Рунета (премия РАЭК). Также по итогам 2019 г. оно стало лучшим приложением брокерской компании по версии Investfunds Awards. Аудитория сервиса стремительно растет. Более 3000 счетов открываются через него ежедневно, а дневной оборот совершаемых в нем сделок превышает 30 млрд руб. Число активных пользователей ВТБ Мои Инвестиции только с начала 2020 г. выросло в 2 раза до 350 тысяч человек, ежедневно инвестиционную платформу используют более 160 тысяч клиентов.

AppGallery — официальный магазин приложений компании HUAWEI, доступный на устройствах HUAWEI и HONOR. AppGallery работает уже более чем в 170 странах и насчитывает 700 миллионов пользователей по всему миру и 460 миллионов активных

пользователей ежемесячно. В интерфейсе AppGallery доступны приложения из 18 категорий – таких как игры, автомобили, бизнес, дети, еда и напитки, здоровье и спорт, инструменты, навигация и транспорт, новости и чтение, образование, персональные темы, путешествия, развлечения, социальные, стиль жизни, финансы, фото и видео, шоппинг. Более 1,6 млн разработчиков участвуют в развитии платформы, увеличивая количество доступных приложений и расширяя его аудиторию. AppGallery является не только магазином приложений, но также совокупностью сервисов для эффективной и безопасной работы мобильных устройств.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).