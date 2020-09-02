Девочка-солнце: звезда сериала «Магомаев» поразила поклонников красивым телом

Фото: Instagram

Звезда сериала «Магомаев» Ирина Антоненко поразила поклонников своей красотой. Актриса выложила в Instagram снимок с побережья в Мексике, куда приехала из США. Подписчики пришли в восторг от внешнего вида девушки и по достоинству оценили ее внешность.

- Девочка-солнеце! – написала подписчица, на что Антоненко ответила благодарностью в комментариях.

Напомним, что ради роли возлюбленной Муслима Магомаева Антоненко приходилось набирать вес. Как результат – ошеломительный успех после премьеры на Первом канале.

В 2011 году Антоненко выиграла титул «Мисс Екатеринбург» Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДОСЬЕ «КП»

Ирина АНТОНЕНКО родилась 1 сентября 1991 года в Свердловске (сейчас - Екатеринбург) в семье сотрудников правоохранительных органов. Окончила Уральский финансово-юридический институт, а также ГИТИС. В 2009 году стала «Мисс Екатеринбург», в 2010-м завоевала титул «Мисс Россия», вошла в число 15 финалисток конкурса «Мисс Вселенная». Принимала участие в проекте «Танцы со звездами» вместе с Михаилом Мамаевым. Играла на сцене московского Театрального центра им. Мейерхольда в спектакле «Тайна волшебных колец». Первой киноработой Антоненко стали съемки в картине Тимура Бекмамбетова «Фантом». В 2012-м Ирина сыграла главную женскую роль в короткометражном художественном фильме «Кинопробы». В 2013-м снялась в киноленте «Красный» (премьера будет в этом году).

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