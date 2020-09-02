На свердловской трассе насмерть сбили пенсионера

Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила

В ночь с 1 на 2 сентября на пригородной свердловской трассе в районе поселка Леневка произошло серьезное ДТП, в котором погиб человек. Водитель автомобиля «Лада Веста», направляясь по трассе «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов», на 236-м километре сбил пешехода, который находился прямо на проезжей части.

На 70-летнем пенсионере не было светоотражающих элементов. От полученных травм он погиб на месте аварии еще до приезда скорой помощи.

- Автомобилем управлял житель Кранотурьинска со стажем вождения 21 год, за весь период управления ТС нарушений ПДД не допускал, - рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила. – Водитель был трезв. По факту ДТП сотрудниками ГИБДД проводится проверка.

По данным полиции, с начала этого года на дорогах Нижнего Тагила и Горноуральского ГО произошло 48 аварий с участием пешеходов, в которых 46 человек получили травмы, еще четверо погибли.