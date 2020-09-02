Уралец выплатил сыну-первокурснику долг в миллион рублей

Мужчина задолжал своему ребенку по алиментам 940 тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Асбеста, что в Свердловской области, в преддверии Дня знаний выплатил своему сыну долг по алиментам в размере 940 тысяч рублей. Судебным приставам поступил исполнительный лист о взыскании алиментов с мужчины за содержание его несовершеннолетнего сына. Однако тот постоянно уклонялся от решения суда – платил нерегулярно и очень маленькими суммами.

- Тогда судебным приставом-исполнителем на расчетные счета мужчины был наложен арест, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Мальчик вырос, поступил в вуз. И тут на депозитный счет структурного подразделения поступила вся сумма долга.

Оказалось, что мужчина получил деньги в наследство от продажи квартиры в Санкт-Петербурге, которая осталась от бабушки, и так решил расстаться со всеми долгами. Все деньги были перечислены его сыну-первокурснику.