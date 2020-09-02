Вступился за брата: екатеринбуржца отправили на 10 лет в тюрьму за убийство знакомого

Мужчина сбросил труп в реку, а когда тот всплыл, закопал в землю Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Талице отправили под суд жителя Екатеринбурга, Александра Гостюхина, которого обвиняют в убийстве знакомого. Это произошло в мае прошлого года – мужчина, будучи пьяным, похитил товарища, засунул его в багажник собственной машины и привез к дому своего приятеля. После этого он его избил, якобы вступившись за брата.

- Он нанес потерпевшему не меньше четырех ударов кулаками по голове и в область грудной клетки, причинив закрытую черепно-мозговую травму, после чего отвел его в дом приятеля и уложил на кровать, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

После того, как друзья закончили пить, все разошлись, а хозяин пошел в гости. Придя домой, он обнаружил, что мужчина, которого избили, оказался мертв. И тут же позвонил Гостюхину. После того труп сбросили в реку, но спустя время он всплыл, тогда мужчина решил его закопать.

- Тело потерпевшего было обнаружено сотрудниками полиции лишь спустя месяц, в июне 2019 года, после обращения его родственников с заявлением о розыске, - добавили в прокуратуре.

В итоге, суд отправил Гостюхина на 10 лет в колонию строгого режима.