В Солнечном появится культурно-образовательный кластер по примеру европейских школ

Фото: проектная документация

В микрорайоне Солнечный планируют создать культурно-образовательный кластер по примеру европейских школ. Соглашение о сотрудничестве во время реализации проекта сегодня, 1 сентября подписали губернатор Евгений Куйвашев и председатель совета директоров компании «Форум-групп» Олег Черепанов, который будет контролировать строительство.

- Мы внимательно изучили лучшие мировые практики в сфере образования: как строят школы в Финляндии, Голландии, Франции и так далее. С использованием этого передового опыта был разработан проект культурно-образовательного кластера в микрорайоне Солнечный. Он еще не прошел экспертизу. Но уже сейчас можно говорить о том, что речь идет о самых современных формах организации образовательного процесса, - рассказал Евгений Куйвашев.

Разместить культурно-образовательный кластер собираются на улице Лучистая. Он включит в себя школу, рассчитанную на 1200 мест, инновационный детский сад на 300 мест и Центр художественной и эстетической гимнастики, который станет одной из площадок Всемирных студенческих игр- 2023. Главным учреждением, согласно проекту, будет современная «школа новых компетенций».