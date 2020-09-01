Автобус №021 будет ездить до улицы Варшавская Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге изменилась конечная остановка автобуса №021. С сегодняшнего дня будет следовать от конечного пункта «Семь Ключей» к новому конечному пункту «Птицефабрика» по улицам: Уткинская – Белякова – Техническая – Расточная – Билимбаевская – Таватуйская – Коуровская – проспект Седова – Надеждинская – Таватуйская – Бебеля – Пехотинцев – Лётчиков – Армавирская – Завокзальная – проспект Космонавтов – Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – проспект Ленина – Восточная – Куйбышева – Сибирский тракт – Варшавская.

– Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети в целях повышения качества обслуживания пассажиров изменил схему движения автобусного маршрута № 021 «станция Шарташ – Семь Ключей», – указано на сайте администрации Екатеринбурга.

Напомним, что вчера стало известно об изменении одной из конечных остановок №070 маршрута. После открытия участка дороги, связывающего микрорайоны Мичуринский и Академический, он будет следовать от нового конечного остановочного пункта «Мичуринский (сады)».