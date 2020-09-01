«Комсомолка» запускает V всероссийский фотоконкурс «Россия, я люблю тебя!»

Снимите место, которое вам понравилось и пришлите фото нам

Издание «Комсомольская правда» и компания «Росгосстрах» запустили пятый юбилейный всероссийский фотоконкурс «Россия, я люблю тебя!». Событие приурочено в 100-летнему юбилею компании «Росгосстрах» и ко Дню страховщика.

Принять участие в фотоконкурсе может любой желающий. Для этого нужно прислать фотография с изображением любимых мест в родной стране.

Укажите, что изображено на фотографии, а также место и дату. Можно написать короткий рассказ с историей о создании кадра. И чем вам запомнилось место, которое вы сняли.

Все фото будут размещены на сайте «Комсомолки» - kp.ru. Оценивать их будут два жюри: одно - народное, состоящее из читателей газеты и сайта, второе - профессиональное. Среди всех фотографий конкурса профессиональное жюри отберет лучшие работы.

ПРИЗЫ

1. Победитель, выбранный профессиональным жюри, получит главный приз - сертификат на туристическую поездку по России.

2. Победитель народного голосования, набравший наибольшее число голосов в конкурсе, и 11 финалистов, выбранных профессиональным жюри, получат сувенирную продукцию от «Росгосстраха» и книжные новинки от «КП».

Ждем ваши работы на сайте kp.ru с 27 августа по 25 сентября. Подведение итогов - 8 октября 2020.

На конкурс принимаются фотографии в формате jpg или jpeg, размер одного снимка – от 700 Кб до 5 Мб.

ВАЖНО!

Принимая участие в конкурсе, вы подтверждаете, что согласны с условиями

ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ

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