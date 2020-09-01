«Клиент еще не в курсе»: в Екатеринбурге украли наручные часы стоимостью в миллион рублей

Речь идет о хронометре марки Tag heuer. Фото: Алексей Булатов "КП", tagheuer.com

В Екатеринбурге полицейские ищут дорогие швейцарские часы стоимостью в один миллион рублей. Как рассказал «КП» источник в правоохранительных органах, дорогой аксессуар должна была привезти в Екатеринбург служба экспресс-доставки. Но где-то в пути следования часы пропали.

- Со слов заявителя, это были часы марки Tag heuer. Пока не ясно, пропали ли эти часы уже в Екатеринбурге или исчезли где-то в пути следования, - рассказал «КП» источник в в правоохранительных органах.

Мы связались с екатеринбуржцем по имени Вадим, который обратился в полицию с заявлением о краже элитных часов.

Дорого аксессуар предназначался не для Вадима, а для его клиента.

- Да, действительно я обратился с заявлением в полицию. Но пока даже мой клиент не в курсе произошедшего, поэтому я воздержусь от комментариев, - ответил журналисту «КП» заявитель.

На вопросы о конкретной модели часов, а также о том, были ли они застрахованы, Вадим отвечать не стал.