Завалилась на бок и загорелась: в Екатеринбурге после аварии вспыхнула иномарка

Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге сегодня, 1 сентября днем около четырех часов жители Уктуса наблюдали как посреди дороги на улице Благодатской,56 полыхала иномарка. По словам очевидцев, Land Cruiser завалился на бок и загорелся после столкновения с другим автомобилем. Как рассказали в ГИБДД, ДТП произошло из-за того, что водитель сгоревшей машины не пропустил иномарку, которая двигалась по главной дороге.

- Водитель автомашины Land Cruiser при движении по улице Кварцевая не предоставил преимущество в движении водитель автомашины KIA Rio. В результате столкновения автомашина Land Cruiser опрокинулась, произошло возгорание иномарки, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

По данным госавтоинспекторов в ДТП никто не пострадал. Как рассказали очевидцы, девушку-водителя сгоревшего автомобиля успели достать из машины до возгорания. На видео, опубликованном жителями Уктуса, наблюдавшими происходящее видно, что пламя полностью охватило автомобиль. Кроме того был слышен взрыв.

Пожар тушили пять спасателей МЧС с помощью одной единицы техники.