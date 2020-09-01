«Решил показать пример»: губернатор Свердловской области поставил прививку от гриппа

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В Свердловской области стартовала массовая вакцинация от гриппа. Глава региона Евгений Куйвашев сегодня, 1 сентября, решил показать пример уральцам и съездил в прививочный кабинет, чтобы поставить прививку. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

- Решил показать своим примером и напомнить еще раз — в этом году очень важно поставить прививку от гриппа. В пандемию коронавируса необходимо еще бережнее относиться к здоровью и сделать все возможное, чтобы его сохранить, - написал Евгений Куйвашев.

Напомним, накануне в Свердловскую область прибыли почти 160 тысяч доз детской вакцины. Еще раньше была доставлена первая партия взрослой вакцины - 426 тысяч доз. Всего же на Средний Урал должны поступить 2,61 миллиона доз препарата для бесплатной вакцинации наиболее уязвимых категорий жителей региона. К ним относятся работники медицины и образования, ЖКХ и транспортной сферы, призывники, беременные женщины, уральцы старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями. Бесплатной вакцинацией также будут обеспечены все дети от шести месяцев, школьники и студенты.

В соответствии с рекомендациями медиков планируется привить порядка 2,5 миллионов уральцев, чтобы охватить не меньше 60% всех жителей региона.