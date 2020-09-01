«Мы не домохозяйки, а королевы»: дамы в полотенцах и со сковородками прогулялись по центру Екатеринбурга

Девушки в халатах и полотенцах вышли на улицы Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Настоящий перформанс устроили жительницы Екатеринбурга 1 сентября. Девушки прогулялись по центру города в халатах и полотенцах со сковородами в руках, а потом переоделись в вечерние платья и высокие шпильки.

У некоторых дам в руках были замечены подручные средства подавления мужчин Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы не домохозяйки, а королевы, - скандировали красавицы.

Флешмоб – это задумка автора проекта ToBeQueen Елены Толкачёвой. Она помогает женщинам раскрепоститься, а также правильно вести себя с мужчинами.

Некоторые мужчины стоя на светофоре то и дело любовались дамами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ществие домохозяек собирало заинтересованные взгляды других пешеходов и водителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Те же домохозяйки в одночасье обернулись прекрасными дамами Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы хотим привлечь внимание общества к тому, что каждая женщина – королева. Самое главное заблуждение, которое загоняет женщин в депрессию «я должна быть идеальна во всем». Мыть, готовить, заниматься воспитанием детей, работать, при этом умудряться ухаживать за собой и заниматься саморазвитием. Это сложно и многие отодвигают «себя» на последнее место. Отсюда и многочисленные разводы, депрессии, крики, насилие в семье. Я считаю, что женщина в первую очередь должна быть счастливой, тогда и все вокруг будут счастливы. Именно для этого был задуман ToBeQueen, - рассказывает Елена.

У прохожих была неоднозначная реакция на девушек в халате: кто-то подходил фотографироваться, а некоторые бросали косые взгляды.

Домохозяйки в поисках мужчин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фоторепортаж с шествия домохозяек смотрите здесь: