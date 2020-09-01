В Екатеринбурге полицейские помогли детям из неблагополучных семей подготовиться к школе

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

В течение месяца, с 17 августа по 11 сентября полицейские Екатеринбурга проводили акцию «Помоги пойти учиться». В ходе нее участники посещали семьи по месту жительства, проверяли уровень готовности ребенка к школе, и имелись ли необходимые школьные принадлежности для них и одежда.

Всем семьям вручали подарки в виде канцелярских товаров, школьных рюкзаков и других необходимых для школы вещей.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Полицейские проверили 1256 лиц, из них 619 подростков, состоящих на учете в ПДН. Кроме того, проверке подверглись 454 родителя, которые также находится на учете в ПДН и имеют детей школьного возраста, и 221 малообеспеченную семью и семью, находящуюся в зоне риска. Сотрудники полиции помогли подготовиться к новому учебному году 275 школьникам.

- Мероприятие проводится сотрудниками полиции совместно с субъектами профилактики, а также общественным советом при УМВД России по Екатеринбургу, - рассказали в пресс-группе городской полиции.

Если вдруг полицейские выявляют факты ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, то в отношении них составляется протокол об административном нарушении.