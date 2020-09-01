Будет курсировать месяц: в метро Екатеринбурга появился донорский вагон

Фото: региональный департамент информполитики

В метро Екатеринбурга запустили донорский вагон – это экспозиция, внешне стилизованная под мобильную станцию переливания крови. Однако внутри это обычный вагон с сидениями. Единственное отличие – на его стенах размещены интересные факты и полезная информация о донорстве в Свердловской области: кто может стать донором, как подготовиться к процедуре, для чего придерживаться правильного рациона и как стать участником донорского движения, не сдавая кровь.

Такая экспозиция посвящена юбилею областной станции переливания крови – в этом году ей исполняется уже 90 лет. Вагон будет курсировать в метро ровно месяц.

- У людей, побывавших в тематическом вагоне, не должно остаться вопросов, что такое донорство крови. Вся информация изложена в доступной и наглядной форме, - рассказал главврач учреждения Александр Орлов.

Служба крови в Свердловской области появилась в 1930 году как филиал центрального института переливания крови. Из небольшого пункта с планом заготовки 100 литров в год учреждение Службы крови превратилось в одно из крупнейших в России, которое обеспечивает препаратами крови около 4,5 миллионов человек.