Стала известна дата похорон Владислава Крапивина

После отпевания писателя похоронят на Широкореченском кладбище Екатеринбурга. Фото: департамент информационной политики

Отпевание писателя Владислава Крапивина пройдет 3 сентября в 13:00 в Храме-на-Крови. Об этом рассказал настоятель храма отец Максим Миняйло. После отпевания писателя похоронят на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.

Писатель скончался в реанимации Областной больницы на 82-м году жизни. По словам младшего сына, точная причина смерти станет известна после вскрытия.

- Врачи скрывают документы. Они не подтвердили коронавируса, хотя по всем клиническим признакам это был COVID-19. Только в нашем подъезде пять человек заболели. Мы со старшим братом Пётром по очереди дежурили у него в больнице. Я после своей «смены» пришёл домой, а в 06:40 папы не стало. Ему стало хуже, сердце не выдержало. Точная дата и время похорон станут известны позже. Алексей Крапивин также добавил, что когда писатель был в сознании в больнице, он часто просил принести ему воды. В последние месяцы жизни он почти не выходил из дома. А в квартире большую часть времени смотрел телевизор, - рассказал «КП» Алексей Крапивин.