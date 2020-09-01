«Знатный яхтостроитель»: ученик Владислава Крапивина вспоминает детского писателя

Детский писатель скончался на 82-м году жизни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный уральский писатель Владислав Крапивин умер 1 сентября 2020 года в Свердловской областной больнице на 82-м году жизни.

Писатель оставил большое литературное наследие – это десятки романов, повестей, рассказов и стихотворений, которые издаются на разных языках. Почти полвека назад Владислав Крапивин создал отряд «Каравелла», где несколько поколений маленьких свердловчан изучали особенности судостроения.

Один из учеников писателя – Всеволод Доможиров сегодня занимается должность заместителя руководителя отряда «Каравелла».

- Всеволод Ильич, следил ли писатель в последние годы за тем, что происходит в отряде?

В последние месяцы Владислав Крапивин сильно болел Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Владислав Петрович всегда держал руку на пульсе, был в курсе всех событий, происходящих в отряде. Командор отряда Лариса Крапивина (сноха писателя – прим.ред) передавала ребятам приветы от писателя. Он подписывал им книги и всегда был рядом с отрядом.

- К судостроению Владислав Петрович приобщил не одно поколение уральских детишек. А сам принимал участие в рабочем процессе?

- Он был знатным яхтостроителем. Сам разрабатывал проекты судов. У нас есть лодка «Экватор» 1980 года постройки, до сих пор стоит у нас в отряде. Владислав Крапивин понимал, как построить яхту качественно, требовательно относился к тому, чтобы все элементы лодки были сделаны на совесть, и судно было надежным.

Бывало, когда строили, на повышенных тонах говорили, зато яхты получались надежными. Он мог рвать руками капроновые нити, проверяя их на прочность. Вообще, для него вопрос безопасности детей всегда стоял во главе угла. Такое у него было человеческое качество – все досконально проверял. Если где-то какой-то уголок торчал, которым можно пораниться – все исправлялось.

- Как его дети воспринимают?

- Современные дети его видели достаточно редко, они его воспринимают как великого писателя, большого человека. Когда он в отряд приходил, все выстраивались в шеренгу, такой живой коридор получался. Писатель проходил в центре и каждому жал руку.

Кстати, за руку здороваться – давняя традиция, введенная им. Еще одна традиция – общение на равных, на «ты». При этом все общаются с уважением друг к другу.

СПРАВКА

Владислав Крапивин родился в Тюмени 14 октября 1938 года. Автор десятков детских романов и повестей, в числе которых – «Журавленок и молния», «Трое с площади Карронад», «Пистолет капитана Сундуккера». В 2014 году писателю присуждена премия Президента РФ в области литературы и искусства за книги для детей и юношества.

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