В администрации Екатеринбурга сменился ответственный за ливневки

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

В администрации Екатеринбурге сменили директора МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения». Именно это управление ответственно за обустройство ливневок на территории города. Новым главой стал Вячеслав Черемных, об этом «КП» сообщили в пресс-службе мэрии.

До этого управление возглавлял, с 2008 года, Александр Репин.

Напомним, в прошедшем месяце после сильных дождей сразу несколько улиц оказались затопленными – машины по ним не ехали, а плыли. Из-за чего Госавтоинспекция даже перекрывала дороги. Основной проблемой потопов стали плохо отремонтированные ливневки.