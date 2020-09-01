Дожди, грозы и ветер до 20 м/сек: на Среднем Урале объявили штормовое предупреждение

На Среднем Урале объявили штормовое предупреждение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на второй день осени, 2 сентября, объявлено штормовое предупреждение. Завтра ожидаются сильные дожди, грозы и ветер с порывами до 20 м/сек. В связи с этим спасатели МЧС решили напомнить о правилах безопасности во время непогоды.

Во время сильного ветра лучше не выходить на улицу. Однако если вы все же оказались за пределами дома или офиса, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций. И никогда не стойте под балконами.

Дома во время грозы следует предотвратить сквозняки, так как они могут притянуть электрический разряд. Следует выключить электрические приборы, в том числе и мобильный телефон.

Если непогода застала вас вне дома, спасатели просят не купаться в водоемах, не разжигать костров и не ездить на велосипеде или мотоцикле. Кроме того, не стоит прятаться под высокими деревьями – особенно отдельно стоящими.

Автомобилистам на дороге во время непогоды нужно сразу остановиться, закрыть все окна и опустить антенну радиоприемника. Следует быть очень внимательными и аккуратными за рулем и, по возможности, парковать автомобили в гаражах и на закрытых стоянках.

Если вдруг произошло ЧП, сразу же звоните спасателям по телефонам: 101 или 112.