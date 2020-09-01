Екатеринбурженка украла у бабушки телефон и деньги с банковской карты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце августа в полицию Екатеринбурга обратилась 74-летняя местная жительница, которая рассказала, что за неделю до ее обращения у нее из куртки украли сотовый телефон. Кто это был, женщина не знала. Ущерб составил три тысячи рублей. А спустя некоторое время с банковского счета бабушки пропали восемь тысяч рублей.

- Пенсионерка пояснила полицейским, что ее счет привязан не только к банковской карте, но и к похищенному телефону,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Подозреваемую быстро нашли – ей оказалась безработная и ранее судимая за «грабеж» и «кражу» 49-летняя екатеринбурженка. На нее завели уголовное дело по статье «Кража». Теперь ей грозит до шести лет колонии, до решения суда она будет находиться под стражей.