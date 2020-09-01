В Екатеринбурге открыли дорогу, соединяющую Академический и Широкую речку

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге открыли участок дороги по улице Тенистой – магистральную улицу Краснолесья, которая соединяет два микрорайона, Академический и Широкую речку. Запуск движения местные жители ждали очень долго.

- Теперь «широкореченцы» смогут добираться к себе домой не только по Суходольской, где нередко, особенно по утрам и вечерам, образовывались пробки, но и по вновь открытому пути, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Движение на участке открыли сегодня, 1 сентября, в 8:00. В ближайшее время завершатся все работы по обустройству дорожно-транспортной инфраструктуры этого участка новой дороги, и в октябре объект планируется полностью сдать в эксплуатацию.