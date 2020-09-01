От коронавируса умерли еще четыре уральца Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки подтвердились еще четыре смерти от коронавируса. Всего в регионе 454 погибших. Кроме того, в сегодняшней сводке официально подтверждены еще 117 случаев заражения. Больше всего – в Екатеринбурге (+46).

Общее число зафиксированных в регионе случаев – 25432.

- Состояние 89 госпитализированных оценивается как тяжелое, 81 из них находится в реанимации, в том числе 44 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 276. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Но есть и хорошие новости: за все время пандемии уральские медики сумели вылечить 20022 человека. Только за сутки из больниц выписали 53 пациента.