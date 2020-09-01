Школьники на один день превратились в дикторов аэропорта Кольцово

Ученики младших классов встали к микрофону и вместо взрослых записали обращения к пассажирам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В честь Дня знаний, 1 сентября, уральский аэропорт Кольцово запустил необычную акцию – вместо привычных дикторов к микрофону встали ученики младших классов. В мероприятии приняли участие школьники в возрасте от 8 до 11 лет.

- Они начитали стандартные объявления для пассажиров об услугах аэропорта: упаковке багажа, комнате матери и ребенка, камере хранения, а также об автобусных маршрутах из Кольцово в центр города и в другие населенные пункты, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Кроме того, ребята записали для пассажиров поздравления с Днем знаний. Объявления от лица школьников будут звучать в Кольцово 1 и 2 сентября с периодичностью раз в час.