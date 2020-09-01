Экскаваторщика из Екатеринбурга, случайно закопавшего двух рабочих, оставили в тюрьме

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Сегодня днем, 1 сентября, Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор по делу водителя экскаватора Максима Глухинького, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности. 19 октября прошлого года он во время строительных работ в Академическом случайно засыпал двух человек, которые прокладывали в траншее трубы. Они не выжили.

- Сотрудник бригады Глухинький переместил экскаватор на тротуаре со стороны улицы Мехренцева, поставив его в непосредственную близость от выемки котлована, в результате чего произошло обрушение стенки котлована с последующим осыпанием минерального грунта на работников, - объяснили в пресс-службе Облсуда.

Ленинский суд Екатеринбурга признал Глухинького виновным. Ему назначили 1 год и 2 месяца колонии общего режима, а также лишили его водительских прав на три года. Приговор был обжалован защитником.

- В апелляционной жалобе сторона защиты указывала на суровость наказания, просила изменить режим отбывания наказания с общего на колонию-поселение, - добавили в суде.

В итоге, жалоба оставлена без удовлетворения.